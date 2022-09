Linguagem gestual e legendas permitem que um homem com surdez profunda faça parte de um júri num tribunal

Pela primeira vez, uma pessoa com surdez profunda fez parte de um júri num processo criminal em Inglaterra. Com a ajuda de legendas e da leitura de lábios, Matthew Johnston, um homem de 54 anos, pôde acompanhar e participar nas deliberações com os outros onze membros do júri, em três julgamentos diferentes num tribunal londrino.

Até hoje, nunca tinha sido permitido a uma pessoa com esse grau de surdez integrar um júri britânico, embora noutros países já tenha acontecido. Segundo o diário "The Guardian", a presença de um intérprete de linguagem gestual na sala do júri comprometeria a regra de estarem presentes apenas 12 pessoas. Mas Johnston, a quem um implante coclear permite ouvir um pouco e falar, convenceu o tribunal de que não precisava do intérprete.

Outro problema que se resolveu foi o de conseguir financiamento para pagar a dois estenógrafos que foram transcrevendo o que se dizia nas audiências, a fim de Johnston poder ler essas transcrições num tablet.

Mais tarde, nas reuniões do júri, o facto de ele ser o jurado presidente em dois dos três julgamentos ajudou-o a perceber o que os colegas diziam, pois não só eles muitas vezes se lhe dirigiam, como evitavam falar uns por cima dos outros. E a mesa em formato redondo também facilitou a sua compreensão.

Os casos envolveram crimes de agressão sexual e violência e a presença de Johnston não parece ter constituído um obstáculo. "Tem tudo a ver com inclusividade, não é?", disse. "É uma grande coisa para mim. Não queremos virar as nossas costas à sociedade, queremos ser parte da sociedade. Queremos sentir-nos incluídos. Acho ótimo poder ser parte de um júri".