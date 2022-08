La Manada 2. Novo caso de violação coletiva choca espanhóis

A madrugada desta sexta-feira, em Bilbau, podia ter sido apenas mais uma noite normal para uma jovem de 18 anos. Mas não foi. Através das redes sociais, tinha combinado um encontro com um homem no Parque de Etxebarria, na cidade basca. Tudo mudou quando percebeu que um grupo de seis indivíduos a aguardava.

Tentou fugir, mas, ameaçada com uma pistola falsa, acabou por ser levada para um local onde os alegados agressores, seis sem abrigo marroquinos e argelinos, com idades entre os 18 e os 36 anos, tinham montado acampamento. Aí acabou por ser vítima de abuso sexual. Consumada a violação, os agressores atiraram-lhe 17 euros e colocaram-se em fuga, como noticia a imprensa espanhola.

Apesar das lesões, a vítima conseguiu chegar, pelo próprio pé, ao Hospital de Basurto, onde os médicos alertaram as autoridades para a situação.

O caso foi denunciado à Ertzaintza, polícia autónoma do País Basco, a quem a jovem disse não reconhecer nenhum dos agressores. Foi através de uma tatuagem que conseguiu identificar um dos violadores. Volvidas poucas horas, as forças de segurança capturaram os alegados autores do crime.

Os seis homens, três dos quais têm antecedentes criminais, encontram-se detidos e foram ouvidos este sábado.

O presidente da Câmara de Bilbau, Juan Mari Aburto, usou o Twitter para exigir “um duro castigo da lei”. “Nem um passo atrás contra a violência machista”, exortou Aburto. Logo na própria sexta-feira, milhares de mulheres manifestaram-se na praça Arriaga, de Bilbao, com cartazes e palavras de ordem como “façam frente à violência sexista, nem um ataque sem resposta” ou “não é um caso isolado, chama-se patriarcado”.

Este caso fez relembrar o que aconteceu em Pamplona em 2016, quando cinco elementos de um grupo conhecido como La Manada violou uma jovem de 18 anos. O tribunal de Navarra condenou-os a 9 anos de prisão, considerando que tinha havido abuso sexual - e não violação, crime punido com uma pena superior. O caso e a pena aplicada aos violadores suscitaram grande comoção e polémica, acabando por ser levado ao Supremo Tribunal. Este considerou ter havido violação coletiva, agravando a pena dos agressores de nove para 15 anos de prisão.