Joaquín “El Chapo” Guzmán condenado a pena perpétua

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, um dos maiores traficantes de droga do mundo, líder do temível cartel Sinaloa, foi condenado esta quarta-feira a prisão perpétua, à qual acrescem mais 30 anos. O narcotraficante mexicano, de 62 anos, vai ser preso por ter sido considerado culpado de tráfico de droga, lavagem de dinheiro, corrupção e posse de armas.

Depois de mais de 12 semanas de julgamento, "El Chapo" vai finalmente ser preso nos Estados Unidos, de onde se espera que não consiga escapar, como já fez outras vezes, no México. As prisões de alta segurança no México são porosas à influência dos narcotraficantes, pelo que por duas vezes conseguiu fugir, tanto com a ajuda de autoridades que foram subornadas como com o auxílio dos membros do seu cartel.

Durante as audiências, os detalhes, alguns bastante chocantes, da vida e dos hábitos de Guzmán foram-se transformando em notícias nas páginas dos jornais que seguiam de perto o assunto. Um desses episódios, revelado pelo "New York Times", que pediu acesso às transcrições das audiências, mostra um narcotraficante que também era violador de menores. Segundo o traficante colombiano Alex Cifuentes, colaborador próximo de Guzmán, o líder do Sinaloa drogou e violou meninas menores de idade, algumas com apenas 13 anos. Também durante o julgamento, uma outra testemunha assegurou ter visto Guzmán a assassinar pessoas. O seu antigo guarda-costas, Isaías Valdez Ríos, contou que, em 2006 ou 2007, “El Chapo” ordenou a tortura de um membro do cartel rival de Tijuana, com um ferro quente, e que depois mandou abrir uma sepultura para o homem que ainda respirava. “El Chapo” terá depois disparado sobre o prisioneiro e ordenado que ele fosse enterrado quando este ainda respirava. Ainda segundo o mesmo testemunho, numa outra ocasião, Guzmán torturou dois membros do cartel Los Zetas durante cerca de três horas. Em seguida, terá mandado que se abrisse um buraco com uma fogueira lá dentro, para onde atirou os dois, depois de disparar sobre eles.

Foram mais de 50 as testemunhas ouvidas para o caso considerado o julgamento do século, já que quem se sentava no banco dos réus era somente o narcotraficante mais poderoso desde a morte de Pablo Escobar, em 1993.