Grécia. “Sobrecarregaram e destruíram a classe média”

É professor de direito constitucional na Universidade Aristóteles de Salónica e um dos políticos mais conhecidos da Grécia. Com o PASOK, o partido socialista, e ao longo de 20 anos, esteve à frente de oito ministérios e era o número dois do Executivo antes de Alexis Tsipras e o seu partido Syriza o terem tirado do poder em janeiro de 2015. Há um mês abandonou o KINAL, Movimento para a Mudança, uma nova coligação política que aglutinou o PASOK, depois de a sua atual líder, Fofi Gennimata, ter escolhido alguém que não ele como cabeça de lista para as eleições legislativas deste domingo. Venizelos acusa Gennimata de ter transformado o partido (cujas intenções de votos não ultrapassam os 8%) num “apêndice” do Syriza. No seu escritório de Atenas, onde recebeu o Expresso, fez muitas perguntas sobre Portugal. “Como está Costa?”, quis saber.

No verão de 2011 a sua cara estava espalhada por todo o lado. Os manifestantes da Praça Syntagma fizeram de si um dos alvos principais. Como se sentiu?

Tive de deixar os meus sentimentos pessoais para segundo plano e focar-me na urgência do que era o interesse público. Em junho de 2011 fui chamado para assumir o Ministério das Finanças porque a crise tinha atingido um pico.

