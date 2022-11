Grécia vira à direita com Nova Democracia a substituir Syriza do poder

As sondagens à boca das urnas realizadas na Grécia dão a vitória eleitoral deste domingo, 7 de julho, ao partido de direita Nova Democracia. O partido de esquerda radical, o Syriza, que está atualmente no poder, pode ficar a mais de dez pontos percentuais.

Segundo a Reuters, há duas sondagens a dar a vitória à Nova Democracia, liderada por Kyriakos Mitsotakis, com votações entre 38% e 42% dos votos. Uma maioria confortável para o partido que estava na oposição. Inclusive, a maioria é possivelmente absoluta, já que uma sondagem dá entre 155 a 167 deputados num parlamento com 300 membros.

O Syriza é o segundo partido mais votado, entre 26,5% e 30,5%.

A diferença entre as duas forças é superior àquela que se antecipava. Isto porque já era antecipável que o primeiro-ministro, Alexis Tsipras, fosse penalizado nas urnas pelas várias reviravoltas que foi protagonizando desde que chegou ao poder e levou a Grécia para o lado esquerdo do espectro político. Mas não de dimensão tão elevada, com os possíveis mais de 10 pontos percentuais de distância.

Em setembro de 2015, nas últimas legislativas do país, o Syriza registou 35% dos votos, acima dos 28% da Nova Democracia. Quatro anos depois, mudam de posições.

Novos partidos a caminho do Parlamento

O Movimento para a Mudança, KINAL, em que estão antigos nomes do socialista Pasok, deverá ser o terceiro partido mais votado segundo as projeções, sendo a escolha de entre 6% e 8% dos eleitores, acima dos 5% a 7% do Partido Comunista (KKE) - este último deve manter-se próximo da votação de 2015, onde registou 5,55% dos votos.

Já o MeRa25, em que o rosto é Yanis Varoufakis, antigo ministro helénico das Finanças, obteve uma votação entre 3% e 5%, ligeiramente acima dos neonazis da Aurora Dourada, cujos números nestas sondagens oscilam entre os 2,8% e os 4,8% - já longe dos quase 7% de 2015. A Solução Grega, também de extrema-direita, poderá obter uma votação entre 2,5% e 4,5%, segundo estas sondagens.

É necessária uma votação superior a 3% para que os partidos estejam representados no Parlamento.

De fora ficam o centro-esquerda To Potami e os Gregos Independentes, que tinham assento desde 2015.

Estas são sondagens transmitidas pelas televisões nacionais gregas, sendo que os resultados preliminares só serão conhecidos pelas 19.00 de Lisboa (21 de Atenas).

(Notícia atualizada com mais informações pelas 18.08)