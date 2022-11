Grécia afasta Tsipras? O fim de um ciclo mas não de uma era

O espaço moldou-se à nova realidade. Uma cama passou a fazer de sofá, a sala serve de quarto e qualquer móvel é uma estante de livros. No bairro de Neos Kosmos, uma área residencial de classe média-baixa no sul de Atenas, o apartamento onde moram Dimitra Kazazopoulou, estudante de Sociologia de 23 anos, e Vassiliki Syrogiann, aluna de Comunicação de 22, tem apenas duas assoalhadas, mas agora é como se tivesse três. Vassiliki deixou de conseguir viver com a irmã mais velha e Dimitra acolheu-a, abrindo-lhe a casa como se fosse um coração.

Não faz mal se há meses em que Vassiliki não tem metade dos 200 euros de renda para lhe dar. As duas amigas conhecem-se desde o tempo da creche. São de Vounargo, uma aldeia de 700 habitantes na costa ocidental da Grécia, e mudaram-se para a capital com a mesma ambição de muitas jovens como elas: obter um diploma, trabalhar naquilo que gostam e, quem sabe, viajar. Serem mais do que os seus pais têm sido: agricultores, operários, donas de casa. Para já — com a conclusão dos estudos a ser arrastada pela dificuldade de saltarem de emprego temporário em emprego temporário (em call centers, lojas, bares) para poderem sustentar-se —, são apenas sonhos grandes e longínquos. Mas quem não gosta de sonhar?

Dimitra e Vassiliki vieram para a cidade pouco antes de o Syriza, o partido da esquerda radical, ter chegado ao poder em 2015. Ao fim de quatro anos de Alexis Tsipras como primeiro-ministro, com eleições legislativas marcadas para este domingo, olhar para trás não difere muito de olhar para a frente.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)