Os pequenos gestos que motivam grandes mudanças

Ajudar a comunidade através da Igreja

Durante a semana que antecedeu a Jornada Mundial da Juventude, os 140 peregrinos mexicanos e guatemaltecos que estavam em Borba chamavam-lhe “a Marta faz tudo” ou “a Marta que nunca se cansa”. Começava às seis da manhã e só se deitava às duas. Mesmo assim, ainda seguiu para Lisboa, para mais uma semana a dormir pouco e ao relento. Porque, além de voluntária, Marta Falcato, de 21 anos, tem uma ligação à religião, como praticante e como parte da organização de atividades. “Durante o 12º ano fui convidada pelo padre Ricardo para dar catequese aos miúdos de seis e sete anos. Explicávamos o que era o Natal e a diferença entre Deus e Jesus. Alguns portavam-se muito mal e fugiam pela igreja… mas a pandemia acabou com isso mais cedo”, conta. Foi nessa altura que, com outros voluntários, se criou um “grupo para rezar o terço por Zoom”, diz, sorridente. E mesmo quando veio para a faculdade, em Lisboa, foram muitos os fins de semana em que ia para Borba ajudar em festas da igreja. “Isto sempre fez parte de mim e se não tivesse nada sentia um vazio. Já tive de recusar coisas, e foi difícil, porque estas coisas não me cansam. Já no secundário estive na organização da viagem de finalistas e na faculdade fui convidada para organizar o FISTA, a feira de emprego da Escola de Tecnologias e Arquitetura do ISCTE, que demorou um ano a preparar. Deu muito trabalho, mas correu mesmo bem”, conta com um suspiro de alívio e satisfação.

Benjamim Espiguinha, 52 anos, conhece bem esta força de Marta. Ambos nascidos e criados em Borba, conheceram-se nas atividades da igreja, às quais Benjamim dedica agora a maior parte do tempo livre que tem quando não está no seu escritório de contabilidade. Aos domingos de manhã dá catequese aos miúdos de seis anos, canta no coro e faz parte da irmandade que organiza a parte religiosa das Festas do Senhor Jesus dos Aflitos. No dia de uma das procissões, foi vê-lo a sair do coro, vestir a alva roxa por cima da camisa branca e visualizá-lo a correr de um lado para o outro, a garantir que estava tudo a postos para começar. “Parado é na praia e tenho noção de que, se as pessoas deixam de ter disponibilidade para estas coisas, elas morrem”, afirma. Por isso é que fez parte da direção dos bombeiros, onde ainda está, mas “no papel menos ativo” de presidente da assembleia, e esteve oito anos como presidente do Borbense, que vive de apoios, mas onde, mesmo que os pais não pudessem pagar, “não recusavam ninguém”. “Foi o que me deu mais dores de cabeça e mais prazer, porque sempre estive ligado ao desporto e ali acompanhava a equipa dos mais jovens, dos benjamins”, explica, sorrindo.