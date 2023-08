“Endireitar” vidas é possível com ajuda das comunidades

A chave que dá acesso a uma nova vida

Jorge Ferreira, 50 anos, é o primeiro rosto que encontramos ao entrar na InPulsar — associação que lançou em 2020 um programa de habitação para pessoas em situação de sem-abrigo em Leiria. “O Morada Certa privilegia o acesso direto a uma casa individual e só depois é que trabalhamos para resolver os desafios sociais de cada um”, conta Lisete Cordeiro, responsável pela iniciativa. Ao transitar da rua para dentro de quatro paredes, o passo seguinte passa por encontrar um emprego e garantir estabilidade financeira. Foi o que aconteceu com Jorge, que não sabia ler ou escrever até ter achado o apoio necessário na InPulsar. “Todos eles [funcionários da instituição] são família para mim”, admite. Hoje, três anos após ter aberto a porta de casa pela primeira vez, Jorge trabalha como jardineiro, continua a estudar e tem “a vida endireitada”.

São 15 as casas e os sem-abrigo já ajudados pela associação, com os participantes no projeto a pagarem “uma renda de 30% daquilo que auferem”, complementa Lisete Cordeiro, que aproveita para esclarecer que o restante financiamento tem origem em apoios do Estado e de privados. ​No futuro, Lisete gostaria de reunir cinco habitações adicionais para prosseguir com a missão de auxílio à população sem-abrigo. Já Jorge, apesar de estar de férias, confessa que faz questão de visitar a associação para ajudar no que for preciso: “Sinto-me bem aqui.”

Desporto solidário

Ligar a promoção da prática de exercício físico ao contributo para causas sociais era a visão dos fundadores da Mesh Nazareth, que encontramos mesmo no coração da vila, com o mar como pano de fundo. “Precisávamos de fazer alguma coisa para pôr a Nazaré a mexer, e por isso juntámos amigos para formar este projeto”, resume o presidente, Fernando Esperança, que tem ao seu lado uma vitrina com taças e medalhas de provas desportivas, como o Mesh Nazareth Trail, que a associação organiza anualmente. “Todos os nossos eventos têm sempre uma causa social nazarena. Procuramos situações para as quais possamos contribuir e tem corrido muito bem”, partilha Andreia Cordeiro, líder do Conselho Fiscal.

O sucesso das atividades mede-se não apenas em participantes, mas sobretudo através do impacto positivo na comunidade, seja através da compra de veículos e equipamento para o corpo de bombeiros local ou de cadeiras de rodas elétricas para crianças com problemas motores. O próximo evento já está previsto para o início de 2024: o Desafio à Ladeira, corrida contrarrelógio que tem como objetivo a subida da Ladeira do Sítio da Nazaré, é mais uma oportunidade para apoiar nova causa local.