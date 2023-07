As pessoas que fazem das ilhas coração

Orgulho no lugar onde vivem

“Quando vim para aqui, não tinha a cultura do bairro”, recorda Hugo Andrade, sentado no espaço da Associação OLHO.te, em que não falta “o cão da comunidade, o ‘Óscar’”, e leva-nos pela história de regeneração do local a que hoje chama, com orgulho, casa. “Moro aqui e gosto de morar aqui”, reforça. Estamos naquele que é o maior bairro social da Região Autónoma da Madeira, o Bairro da Nazaré, com uma “população semelhante à da ilha de Porto Santo” e que sempre teve (“e tem”) um “estigma muito pesado”, inserido num espaço urbano “desenraizado” e que durante muito tempo não tinha “identidade cultural”. Entre pessoas fechadas em casa e com problemas (literalmente) ao virar da esquina, a resposta não era óbvia, mas Hugo Andrade optou por encarar o problema de frente e utilizar a sua formação universitária em teatro e comunidade. Foi assim que fundou a OLHO.te em 2014, a que deu o nome em honra à configuração do bairro (“visto de cima parece um olho”, revela).

Muito mudou desde o primeiro projeto que organizou, uma sopa comunitária. A associação já desenvolve inúmeros projetos com e para a comunidade, desde a limpeza do bairro, sensibilização para a violência doméstica (com uma exposição que chegou ao centro do Funchal), aconselhamento, educação cultural, idas com as crianças à praia ou à natureza ou documentários para que o bairro se abra ao mundo. Um processo difícil, mas que “numa pessoa muito persistente e resistente” a desistência nunca foi opção. O trabalho é contínuo e Hugo Andrade não esconde que problemas como a toxicodependência e outros ainda subsistem. Enquanto caminhamos por vias iluminadas, que antes não o eram, paredes com obras de artistas gráficos, que antes estavam degradadas, canteiros cuidados, que antes estavam ao abandono, e os muitos vizinhos que param para cumprimentar ao longo do caminho é fácil perceber que a semente já está instalada. Como Hugo colocou nuns azulejos num dos pilares do bairro: “Sentimento de pertença é ter orgulho do lugar onde vivemos!”

A pertença também ajuda a perceber por que Vera Alves escolheu um local próximo da Rotunda Largo Manuel Alves, no Caniçal, para conversar. “Ali está o meu avô”, confessa, apontando para a placa que lhe presta homenagem junto do monumento aos pescadores da vila. Mesmo ao lado estava a casa onde o avô tinha sempre “caixas de bolachas Insular” só para poder oferecer às pessoas, que ajudava como podia. “Se batiam à porta do Mestre Manuel, ele não dizia que não. Foi quem me transmitiu muitos valores.” Um espírito de solidariedade que levou Vera Alves a querer fazer “algo mais pela freguesia”. Formada em Educação Física, em 2005 pegou na então desativada Associação Grupo de Jovens Caniçalenses e apostou na ginástica aeróbica, com participações ­anuais (e muitas medalhas) nos campeonatos nacionais, e ajudou a criar várias gerações de atletas, também como forma de levar os “mais novos para caminhos menos desvian­tes”. Numa estrutura em que “todos são voluntários”, formou “campeões”, a quem ensinou a “saber perder e ganhar”. Agora é a própria Vera Alves que vive também a sua história de superação, após um acidente de viação que deixou originalmente o lado direito do corpo imobilizado e já a obrigou “a 14 cirur­gias” e a fisioterapia constante para recuperar. Apesar das dificuldades, nunca deixou de lutar, porque para a presidente os “atletas são como os meus filhos. Se choram, também choro com eles”.

É no fundo de um vale profundo, entre as montanhas que marcam o interior madeirense, que se encontra o Curral das Freiras e a Casa do Povo da freguesia, onde Eugénio Vasconcelos trata todos por engenheiro ou doutor. “Somos quase a rotunda da Madeira”, diz, entre risos, para explicar a localização, não tão isolada quanto parece, no coração da ilha. Futebolista profissional (“no meio-campo”) durante 30 anos e companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Clube de Futebol Andorinha (“tinha irreverência, via-se logo...”), formou-se como enfermeiro, porque a mãe disse que tinha “muita bondade para dar”, e hoje é presidente de uma instituição que oferece vários serviços sociais e culturais a uma população “envelhecida” e com muitas pessoas “sozinhas”. “Para trabalhar no Curral tem que se gostar. É desafiante.” E Eugénio Vasconcelos gosta.