A felicidade nos bairros pode chegar por via do jiu-jitsu ou com a promoção da mobilidade. Saiba como

Tudo começou no Brasil, onde Ronaldo Luís nasceu e cresceu e onde a entrada no jiu-jitsu serviu como forma de melhorar a vida comunitária numa zona “com inúmeros casos de violência entre os jovens”. Foi aí que teve a oportunidade de “ver a transformação” e desde então soube que “em algum momento da vida teria a oportunidade de também ter um projeto como este”. Seguiu-se a mudança para Portugal e a chegada a Amarante, onde inicialmente não existia sequer a modalidade. Na altura viva uma “situação muito complicada financeiramente e não tinha nenhuma condição de arrendar a sala para iniciar os treinos”, mas a comunidade uniu-se e o caminho levou-o ao treino de bombeiro e a uma sala no quartel dos Bombeiros de Amarante, onde hoje continua a ensinar a arte marcial às crianças de todo o concelho. E por que não utilizar a modalidade para fins terapêuticos? Assim surgiu o jiu-jitsu dirigido a “intervenções comportamentais adaptadas para autistas”, a que também se dedica agora, com trabalho conduzido para “melhorar a autonomia, a qualidade de vida, melhorar o sistema cognitivo e, principalmente, lutar por uma vida melhor em termos de integração social”. Rute Oliveira, Leça do Balio (Distrito do Porto)

Para a responsável pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, a ideia que sugere para um Bairro Feliz passa por “promover a cooperação entre os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio e a comunidade com o objetivo de combater vários problemas identificados no território”, que incidem sobretudo em áreas de intervenção como “saúde, social, económico e ambiental”. O projeto dá pelo nome de 100Limites e assenta na criação e implementação de “várias ações que contaram com o envolvimento da comunidade e de várias entidades locais parceiras” para ajudar a resolver "os problemas sociais que se sentiam” (e sentem) e para retribuir em ajuda comunitária prática o que a comunidade oferece aos bombeiros. Todos agradecem. José Manuel, Sever do Vouga (Distrito de Aveiro)

Melhorar a vida desportiva dos jovens praticantes de patinagem esteve na origem da ideia que José Manuel apresenta e que pode sempre ser útil. Quisemos adquirir “alguns pares de patins” extra para “equipar a escola de patinagem e, dessa forma, criar melhores condições de aprendizagem a todas as crianças, meninas e meninos, que frequentavam e frequentam a Escola de Patinagem”, confessa o presidente da Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga. Foi um “apoio” que “constituiu um importante incentivo com vista à melhoria das condições e dos equipamentos disponíveis para a aprendizagem da patinagem” e permitir que o desporto inclusivo chega a quem mais precisa. Hugo Moreira, Aveiro

Já tem 26 anos, o evento e a ideia que coloca a Cicloeixo no mapa e que se assume como um promotor por excelência da circulação em duas rodas. Trata-se do “passeio ciclo-turístico” que é um dos maiores do género na cidade e que “reúne centenas de participantes num dia repleto de atividades”. A ideia atual, explica o responsável pela associação, Hugo Moreira, passa por tornar este evento ainda "mais agregador para a freguesia e restantes associações" para que "cada uma possa promover as suas atividades para que junto das centenas de participantes possam se dar a conhecer e até captar "talentos" para cada uma delas nas mais variadas áreas". É uma forma de ligar a comunidade entre si, até porque o “associativismo é o motor das localidades mais afastadas dos grandes centros urbanísticos e precisa de ser permanentemente estimulado para que não caía no esquecimento”. Sílvia Machado, Figueira da Foz

O objetivo do projeto “(Re)conectar Famílias” desenvolvido pela Associação Viver a Vida é “construir um ambiente promotor da resolução dos conflitos parentais”, conta a diretor do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental inserido na associação, Sílvia Machado. Trata-se de uma ideia “única no concelho” e que se constitui “como um espaço neutro e idóneo que visa a manutenção ou restabelecimento dos vínculos familiares nos casos de interrupção, ou perturbação da convivência familiar”. É o contributo comunitário passível de ser aplicado noutras localidades que promove o “bem-estar das crianças” e melhora as “interações familiares”.

