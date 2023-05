Pensar a Saúde no feminino

“Através dos dados em Saúde podemos investir na prevenção e no tratamento do cancro de uma forma mais precoce”, considera Sandra Cavaca, presidente da SPMS

“O mais gritante são as desigualdades entre países e dentro de cada país”, afirma Fátima Cardoso, diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud

50 mulheres, 50 ideias para a Saúde

50 mulheres, de várias especialidades, dão 50 ideias sustentadas para o desenvolvimento da Saúde em Portugal. Em maio, as 50 soluções apresentadas foram debatidas num evento que quis abrir as portas para o futuro do sector. 50 Mulheres, 50 Ideias para a Saúde é um projeto do Expresso com o apoio da Sanofi.