Proprietários ‘fogem’ das rendas e começam a vender casas

Um quinto dos proprietários venderam as casas que tinham no mercado de arrendamento desde que o pacote Mais Habitação foi anunciado a 16 de fevereiro, conclui o 7º barómetro da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP). Dos 770 inquiridos pela associação por via eletrónica entre 26 de abril e o 5 de maio de 2023, outros 20% dos proprietários admitem ter feito aumentos extraordinários de renda. Isto para compensar eventuais prejuízos decorrentes da imposição de um teto de 2% de aumento dos novos contratos anunciado pelo Governo. A ALP salienta que o controlo de rendas foi a medida considerada mais negativa para a confiança, de acordo com 37,1% das respostas.