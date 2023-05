Chegou a hora: conheça os finalistas do EY Entrepreneur of the Year 2023

A corrida entrou na reta decisiva e o número de candidatos a competir pelo título de EY Entrepreneur of the Year está agora reduzido a seis. São os candidatos à 9ª edição portuguesa da competição global de empreendedorismo que conta com o apoio do Expresso e que já teve vencedores como Guy Villax (pela Hovione, agora presidente do Health Cluster Portugal), António Rios Amorim (Corticeira Amorim), Dionísio Pestana (Pestana Hotel Group) ou Belmiro de Azevedo.

Conheça o perfil dos finalistas, saiba o que pode esperar com os artigos publicados no jornal que pode consultar no final do texto e acompanhe todas as novidades no nosso site e nas plataformas sociais do Grupo Impresa até à revelação do grande vencedor na gala final de 29 de junho de 2023, enquanto o júri presidido pelo banqueiro António Horta Osório tem a tarefa difícil de escolher.

Diogo Mónica, co-fundador e presidente da Anchorage Digital

Fundada em 2017, a Anchorage Digital está avaliada em perto de €2,78 mil milhões, com a plataforma cripto regulamentada que oferece serviços financeiros integrados e soluções de infraestrutura a ser o corolário do trabalho de mais de uma década de Diogo Mónica na cibersegurança, ao dar resposta a um problema de má gestão da segurança de participações de cripto-ativos por parte de muitas instituições.​ João Magalhães, co-fundador da Code for All Co-fundada em 2015 por João Magalhães, a Code for All é uma start-up tecnológica de impacto social com o objetivo de dar as competências que interessam a jovens e ao mesmo tempo criar valor económico através da educação, reskilling e upskilling, tendo já mudado mais de 1.700 vidas e levado o ensino de pensamento computacional a mais de 250.000 crianças. O elevado impacto destas empresas, nomeadamente na criação de valor para os seus clientes (estudantes) levou já a múltiplas distinções, incluindo a distinção “Best for the World”, do B Lab, na categoria de Customers. Chitra Stern, CEO da Martinhal Family Hotels & Resorts Nascida em Singapura, tem feito caminho ao longo de mais de 20 anos em Portugal através do espírito empreendedor e do reforço da sua presença empresarial com a expansão da marca Martinhal (Quinta do Lago, Quinta da Marinha, Chiado), depois com investimentos imobiliários (construção da sede da Ageas e Martinhal branded residences, na Expo) e finalmente com uma escola internacional (United Lisbon Intern. School).​ Chitra Stern tem sido taambém uma forte promotora de Portugal como destino de investimento tendo feito parte da liderança do Portugal IN.

Francisco Rodrigues, CEO da PICadvanced

Francisco Rodrigues criou a PICadvanced em 2014 em conjunto com o Professor Catedrático António Teixeira, da Universidade de Aveiro, e conjuga o cargo de CEO da empresa com a preparação do doutoramento em Circuitos Integrados Óticos para Redes Óticas Passivas. O seu grande mérito foi o de liderar uma equipa nacional para desenvolver e conseguir certificar o primeiro equipamento compatível com o padrão (FTTH-NG-PON2) que irá dominar as redes óticas de telecomunicações até ao final da década.​

Sérgio Silva, CEO do Vigent Group

Representante da 2ª geração de um Grupo familiar que se desenvolveu a partir da Metalogalva, fundada em 1971 pelo pai e pelo tio, Sérgio Silva optou por provar as suas credenciais ao criar uma empresa de distribuição de camarão que a família produzia no Brasil. Daqui resultou a Brasmar, que pode chegar aos €350 milhões de lucro em 2023, e a demonstração do espírito empreendedor que o levou a assumir a posição de CEO do grupo familiar em 2010 e a mudar o nome para Vigent (prosperar). Enretanto as vendas passaram de €40 milhões para €400 milhões em 2022, 90% das quais realizadas fora de Portugal.

Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo Vila Galé

Fundado em 1986, o grupo Vila Galé é um dos maiores grupos hoteleiros portugueses e está entre as 169 maiores empresas hoteleiras do mundo com Jorge Rebelo de Almeida a liderar o grupo por várias crises – a última das quais a pandemia da covid-19, em que a faturação caiu 75% - e sempre a identificar novas oportunidades. Para 2023, está prevista a abertura de mais sete unidades hoteleiras e o alargamento para breve das operações para Cuba e Espanha.​