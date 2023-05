Tech Innovator in Portugal: a competição de startups que quer encontrar o próximo líder da inovação tecnológica

Conheça ao pormenor, no conteúdo abaixo, os vencedores do ano passado:

O vencedor desta iniciativa terá a oportunidade de apresentar ao mundo os seus produtos e serviços, demonstrando o que de melhor se faz em Portugal ao nível da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo. De recordar que a Defined.ai e a Musiversal foram as vencedoras das duas edições anteriores.

Estão abertas as candidaturas para a terceira edição da sua competição Tech Innovator in Portugal, uma iniciativa levada a cabo pela A KPMG Portugal e que tem como propósito encontrar startups tecnológicas portuguesas que se destacam pela sua inovação.

foi o número de candidaturas recebidas em edições passadas

Quem pode candidatar-se?

Qualquer empresário de tecnologia que tenha operado durante cinco anos ou menos e esteja registado e sediado em Portugal pode candidatar-se. Os candidatos devem apresentar soluções tecnológicas inovadoras e comprovadas, modelos empresariais robustos, capacidade de demonstrar tração nas suas atividades e potencial de escalabilidade. Todos os candidatos que se inscrevem na competição em nome da empresa devem ser residentes em Portugal e ter idade igual ou superior a 18 anos.

Quais são os critérios de avaliação?

Cada pitch será avaliado por um painel de especialistas da indústria. Todas as candidaturas serão pontuadas com base em seis critérios, igualmente ponderados. Os critérios são: potencial disruptivo e inovador, potencial de mercado, potencial de adoção por parte do cliente, tração de mercado e marketing, potencial a longo prazo e qualidade do pitch. As decisões do júri serão definitivas.