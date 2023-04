A sustentabilidade das empresas como forma de garantir segurança

Sustentabilidade e Segurança nas Empresas é o segundo workshop (o primeiro sobre cibersegurança pode ser consultado AQUI) realizado pelo Conselho de Segurança - iniciativa levada a cabo pelo Expresso, que para este workshop conta com o apoio da Allianz - e que pretende elucidar as empresas sobre como podem integrar a sustentabilidade nas suas organizações, o papel dos auditores e da banca neste processo, a forma como as empresas têm um papel ativo na concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável e, por último, explicar qual é relação entre a sustentabilidade e a segurança.

Saiba mais sobre cada um destes tópicos, abaixo.