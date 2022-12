Tudo o que as empresas devem saber sobre como prevenir e lidar com ataques informáticos

Segurança tecnológica na ótica da cibersegurança é o primeiro workshop realizado pelo Conselho de Segurança - iniciativa levada a cabo pelo Expresso, que conta com o apoio da Altice - e que, para esta sessão, pretende abordar os temas da governança ativa, prevenção ativa, proteção ativa, deteção ativa e contrarresposta e, por último, recuperação ativa. Estes são os cinco pilares de uma doutrina ativa de cibersegurança.

Saiba mais sobre cada um destes pilares, abaixo.

O que é e em que se baseia?

A governança ativa serve para garantir que os pilares da prevenção, proteção, deteção e contrarresposta e recuperação estão bem coordenados e estão adequadamente financiados, quer em meios tecnológicos, quer em meios humanos, para garantir que a empresa tem uma estratégia defensiva que terá sempre - inevitavelmente - algum risco associado.

Principais ideias-chave a reter:

Como evitar um ataque?

“As organizações têm sempre que ter mecanismos de prevenção do ponto de vista do que é que as pessoas conseguem fazer, para que elas não causem danos na organização”, alerta Dinis Fernandes, diretor-geral da CyberSafe