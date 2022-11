Empresas: a reinvenção começa agora

Todas as partes de um negócio devem ser esculpidas pela tecnologia, data e inteligência artificial. É isto em que acreditam os stakeholders empenhados em construir uma nova realidade para as empresas, que permitirá a existência de novas formas de trabalho, relações com os clientes e, por consequência, novas oportunidades para crescer. Será esta a mudança mais profunda no mundo dos negócios desde a revolução industrial? Os peritos acreditam que sim.

Na última sessão, a pergunta que marcou o encontro foi: como devem as empresas comportar-se numa altura tão volátil como esta? Neste período de mudança rápida, dinâmica, e disruptiva, é preciso antecipar, estar um passo à frente, e tomar as decisões mais acertadas no campo da inovação e adoção de tecnologia.







“As novas tecnologias vão mostrar-nos o mundo como nunca antes o vimos”, garante Marc Carrel-Billiard, global innovation lead da Accenture

Conheça as principais conclusões:

Por um lado, nos dois últimos anos - devido à pandemia - as empresas foram testadas até ao limite e ficou claro que quem estava mais apetrechado tecnologicamente conseguiu ter menos dificuldades. Por outro lado, a covid-19 proporcionou um momento único para que as empresas refletissem e acelerassem o seu salto tecnológico

A tecnologia é a força que impulsiona e direciona as empresas para a sua reinvenção, transformação e crescimento. Sem ela, não será possível progredir e, em última instância, sobreviver.

As empresas precisam tirar partido dos dados, criando uma plataforma comum e, “em cima dessa plataforma, construir mais camadas que consigam potenciar a eficiência nas organizações e potenciar novos negócios”, explica Manuela Vaz, vice-presidente da Accenture Portugal. No fundo, o que se quer é um core tecnológico robusto que permita às empresas tirarem partido das informações que têm.

Entidades e lideranças precisam de saber que “é urgente integrar conceitos tecnológicos nas suas companhias”, diz Yves Bernaert,Technology lead Europe da Accenture, e que agora é o momento de o fazer antes que seja tarde demais.

O mundo das empresas vive um momento entusiasmante devido a todas as novas tecnologias como a inteligência artificial, IT, tecnologia operacional, tecnologia da ciência, entre outras, capazes de nos mostrar o mundo como nunca o vimos.

Em Portugal, as empresas deverão primeiro garantir aquilo que é a sua fundação das suas principais tecnologias, como a cloud . Estes investimentos têm que ser feitos para se prepararem para o futuro porque, após essa base estar montada, poderão preparar-se para investir em outras tecnologias.

Há muita expressão de tecnologia, pelo que pode não ser fácil escolher a tecnologia certa. Há que “começar pequeno” e, só depois, escalar para as tecnologias que vão aparecer e vingar nos próximos anos, aconselha Rui Barros, m anaging director e technology lead da Accenture em Portugal.

A Metaverse Continuum Conference, conferência principal que encerra esta programação de dois dias, conta com nomes como o de Paddy Cosgrave, co-fundador & presidente executivo da Web Summit, e com a presença de vários CEO portugueses.



Para saber mais sobre este tema do Metaverso acompanhe a edição em papel do jornal Expresso de amanhã, 4 de novembro, e durante a próxima semana no online