Metaverso: o admirável mundo novo ao alcance das empresas

A Web Summit está de regresso a Lisboa para mais uma edição que arranca já amanhã, 1 de novembro, e se estende até dia 4. Além daquilo que se irá passar no Altice Arena - a sede das apresentações principais (pode consultar a programação AQUI) -, a Accenture, parceira oficial deste que é o maior evento de tecnologia do mundo, realizará as Good Morning Sessions e a Metaverse Continuum Conference, no Myriad Crystal Center.

Numa altura em que todas as questões relacionadas com tecnologia estão a fervilhar no seio das empresas, importa saber como se pode apanhar o comboio para um futuro onde as novas realidades e modelos de negócios, potenciados pelo digital, estão a mudar a forma como se trabalha e como interagimos com o mundo e com aqueles que nos rodeiam.

Em cima da mesa - durante dois dias consecutivos - estarão os seguintes 5 temas em discussão: Talento, Sustentabilidade, Reinvenção das empresas, Progressiva Revolução Tecnológica e Metaverso.

Este último é o que dá o mote ao evento principal que ocorrerá no último dia. A Metaverse Continuum Conference irá juntar especialistas em Metaverso para uma discussão sobre este novo mundo virtual e as suas fronteiras, assim como o seu esperado impacto nas empresas e no mundo. “A Accenture vai reunir clientes e parceiros no Myriad Crystal Center para demonstrar como o Metaverso é uma realidade atual e não apenas uma ideia para o futuro”, explica Rui Sales Rodrigues, director de marketing e comunicação da Accenture Portugal.

Mas, afinal, o que é o metaverso? De forma simples pode dizer-se que é o lugar onde o mundo real e o mundo virtual se cruzam. Um mundo que proporciona uma experiência imersiva, no qual se podem comprar produtos, se pode aprender ou interagir com outras pessoas, por exemplo. Tudo sem sair do mesmo sítio. Na verdade, a internet contemporânea tem duas dimensões: existe um ecrã plano e a informação que nos é enviada é em texto, imagem ou vídeo. A nova geração da internet terá três dimensões: poderemos experiência-la num ecrã plano, mas também em realidade virtual e aumentada e, além disso, poderemos projetar informação em objetos do mundo real.

Se as empresas têm que estar onde estão os clientes e se os clientes optarem por marcar presença nesta espécie de mundo paralelo - que é, ao que tudo indica, o que está a acontecer - as empresas não têm outra hipótese se não a de ir atrás e acompanhar a tendência. Ou melhor: podem antecipar-se. Agora é o momento de criar, experimentar e aprender com os erros para que ninguém fique para trás.







71%

dos executivos acreditam que o metaverso terá um impacto positivo na sua organização , segundo os dados divulgados pela Accenture na edição de 2022 do Accenture Technology Vision

O que é?

As Good Morning Sessions é um ciclo de conferências de dois dias, organizado pela Accenture em plena Web Summit, e ao qual o Expresso se associou, que terá como foco as 4 forças que irão moldar as empresas no futuro: Talento, Sustentabilidade, Reinvenção das Empresas e a Contínua e Progressiva Revolução Tecnológica.

A Metaverse Continuum Conference é o evento que fecha o último dia e que se centrará em perceber todos os contornos do Metaverso e como ele vai, num futuro próximo, mudar o mundo tal qual o conhecemos hoje, não só das empresas, mas da sociedade em geral.

Quando, onde, e a que horas?

De 2 a 3 de novembro, no Myriad Crystal Center, das 9h às 11h. No último dia, a Metaverse Continuum Conference tem início marcado para as 18h30.

Quem são os oradores principais?

2 de novembro

- Good Morning Sessions

Raffaela Temporiti, HR Lead Europe da Accenture

Carla Baltazar, Operations Lead da Accenture Portugal

Peter Lacy, Global Sustainability Lead da Accenture

Bruno Martinho, Managing Director, Technology, Strategy and Advisory Lead da Accenture Portugal

3 de novembro

- Good Morning Sessions

Yves Bernaert, Technology Lead Europe da Accenture

Manuela Vaz, Managing Director, responsável pela indústria de retalho e bens de consumo da Accenture Portugal

Marc Carrel-Billiard, Global Innovation Lead da Accenture

Rui Barros, Managing Director, Technology Lead da Accenture Portugal

- Metaverse Continuum Conference

Jean Marc-Ollagnier, CEO of Accenture na Europa

José Gonçalves, President of the Board & Country Managing Director da Accenture Portugal.

Paddy Cosgrave, co-fundador da Web Summit

Yves Bernaert, Technology Lead Europe da Accenture

Marc Carrel-Billiard, Global Innovation Lead da Accenture

David Rowan, Keynote speaker on innovation/tech

CEOs convidados de diversas empresas

Por que razão este tema do Metaverso é tão importante?

Porque as empresas vivem hoje o enorme desafio de saber como podem utilizar a tecnologia a seu favor, de forma a alcançarem uma reinvenção interna - dirigida aos seus colaboradores - e externa para chegar melhor, mais depressa e de maneira mais inovadora aos seus clientes, sem que estes percam a confiança e a segurança em relação às mesmas.

Acompanhe no Expresso online e a edição em papel do dia 4 de novembro para saber mais sobre o Metaverso e como as novas tecnologias estão a mudar as empresas.