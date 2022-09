Ensino Superior. Quais são os principais desafios?

“Não tem muita lógica que nós estejamos com os impostos portugueses a formar gente qualificada que depois acaba por seguir uma carreira noutros países”, defende Amílcar Falcão, Reitor da Universidade de Coimbra

“Formamos, de facto, com muita qualidade os universitários que são muito bem aceites em instituições internacionais”, explica Ana Cristina Araújo, Historiadora da Universidade de Coimbra

“O Ensino Superior tem que se renovar constantemente para continuar atual e fazer face aos desafios que vai enfrentando”, lembra João Caseiro, Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra

“É verdade que temos a geração de jovens mais qualificada, mas também é verdade que temos as gerações de adultos com menos qualificações”, refere Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE

“O desafio da universidade é permanente, tem que ter a capacidade de se adaptar e de antecipar o que a sociedade do seu tempo quer”, sublinha Pedro Teixeira, Secretário de Estado do Ensino Superior