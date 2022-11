A escola mudou com a pandemia e com o ensino à distância, que obrigou milhares de professores e alunos a ensinar e a aprender a partir de casa. A tecnologia foi o principal facilitador deste modelo, mas, na opinião de Jorge Carvalho, não é o fator determinante para o sucesso escolar. “Temos aqui uma oportunidade de inclusão porque a tecnologia coloca todos no mesmo patamar, e aumenta a capacidade de aprender”, acredita o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que participou na conferência “Parar para Pensar: Educação”, a quinta de um ciclo de oito. Jorge Carvalho defende ainda que o ensino deve ser mais interativo e menos expositivo, garantindo que os alunos aprendem ao seu ritmo, com o apoio dos professores, mas num modelo quase personalizado. “A educação devia ter mudado há 50 anos, mas estávamos todos acomodados”, partilha Tim Vieira, que participou no mesmo debate. “É tempo de agir, de ter líderes, e não de esperar o que vai acontecer”, defende.

Sair da zona de conforto foi, na opinião de Marta Pimentel, uma das consequências da pandemia no ensino. Para a diretora executiva da Nova SBE, a tecnologia permite aproximar professores e alunos, e garantir que é estimulado o pensamento crítico. Adicionalmente, a docente defende uma maior aposta no desenvolvimento de soft skills, essenciais para o trabalho do futuro.

A conversa foi conduzida pela jornalista da SIC, Marta Atalaya.

Outras conclusões: