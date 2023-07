Acabei o secundário, e agora? Incerteza dos alunos aumenta e muitos sentem-se “ansiosos” e “perdidos"

Com as candidaturas para o ensino superior a aproximar-se, a ansiedade tem vindo a aumentar cada vez mais, tal como as suas inquietações. “Será que vai dar certo? Será que vou gostar do curso? Tenho medo de não me encaixar e voltar a repetir um ano. Será que me vou arrepender da minha decisão? Preocupo-me com as saídas profissionais e as oportunidades que podem ou não advir da licenciatura.”