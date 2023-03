Entre a ambição de ser a “aluna perfeita” e sentir que a “cabeça não funcionava”: Lia teve um esgotamento aos 16 anos

“Tenho de ser uma aluna perfeita.” Foi o pensamento recorrente de Lia até aos seus 16 anos. Depois de se repetir todos os dias, acabou por ter um esgotamento. Foi aí que teve de aprender a “reorganizar-se”. Lia Alves tem 19 anos, é estudante da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tem uma página no Instagram sobre estudos e dá explicações.

Agora, Lia sabe que “não é negociável” não ter uma hora para si e dormir “pelo menos sete horas.” Mas nem sempre foi assim. Sentiu que lhe venderam a ideia de que o 11.º ano era muito difícil: “o ano mais difícil do secundário.” O discurso dos professores e a quase entrada para a faculdade trouxeram-lhe “algum medo”. Não esconde que, “de facto, houve uma diferença entre o 10.º e o 11.º, uma carga de trabalho maior e mais exigência dos professores.”

“Lembro-me que logo no primeiro dia de aulas já estava a estudar. Não gosto de usar a palavra obcecada, mas a verdade é que eu só estudava. Não fazia mais nada”, conta Lia. Foi assim que, quando se apercebeu, Lia não conseguiu formular respostas no último teste do 1.º período.

“Eu sei que eu sabia aquelas coisas, mas parecia que a minha cabeça não funcionava.” Lia lembra que aquele “momento foi de quebra total.” Não esconde que, na altura aluna de 20 a Latim, sentir que não conseguia fazer o teste foi “uma facada” no orgulho. Lia Alves teve, no seu 11.º ano, um esgotamento nervoso.