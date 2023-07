Num país “que não paga tão bem”, “Rabo de Peixe” pode ser uma esperança para os jovens que ambicionam os grandes ecrãs?

Partem para a universidade com um sonho e profissionalizam-se em Cinema, Audiovisual e Teatro, mas logo percebem que o sonho se insere numa “área em que não há muito trabalho” e num “mercado que não paga tão bem”. Três testemunhos para perceber como é que os jovens percecionam as hipóteses que se abrem em produções como aquelas que venceram o Concurso de Escrita e Desenvolvimento de Argumento da Netflix com o ICA.





Vencedores do "Concurso de Escrita e Desenvolvimento de Argumento Netflix | ICA"



“Rabo de Peixe”, uma das séries que ganhou 25 mil euros do concurso, fez sucesso, não só em Portugal, mas em todo o mundo, tendo estado no Top 10 de séries não inglesas mais vistas na Netflix. Enquanto a população da ilha de Rabo de Peixe se dividia nas opiniões que tinha, os jovens portugueses, que dão os primeiros passos no mercado de trabalho da área de Cinema, Audiovisual e Teatro, começavam a trocar ideias sobre o contributo da produção que estava a merecer destaque.

Miguel Tedim Silva, de 22 anos, conta, ao Expresso, que este tem sido um tema “debatido” entre “o pessoal da área”. O jovem, que se licenciou em Ciências da Comunicação na mesma universidade que o realizador da série Augusto Fraga (Universidade do Minho) e está agora a frequentar um Mestrado em Produção e Realização Audiovisual na Escola Superior de Media, Artes e Design do Politécnico do Porto, considera que estas produções são uma mais valia para o “networking dentro do meio”. Por ser um mercado “bastante pequeno”, este tipo de série acaba por “permitir a possibilidade de uma maior aproximação entre os vários profissionais do sector a nível nacional”. “Rabo de Peixe constitui uma excelente oportunidade para o sector do Cinema português”, continua. O atual estudante de mestrado, que também realiza trabalhos em regime freelance de realizador e diretor de fotografia, julga que esta é uma “série que corresponde a um conjunto de convenções de ordem comercial, que asseguraram naturalmente o sucesso entre o público internacional”.

Top 10 de séries em línguas que não o inglês