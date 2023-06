Rabo de Peixe não gosta de “Rabo de Peixe”: “Eu disse ao meu homem que tive vergonha de ver aquilo ao pé dele”

“Houve muita gente que não dormiu à espera de ver essa série porque estreou cá, às seis da manhã, se não estou em erro.” A delina Sousa, 51 anos, até não foi uma dessas pessoas, porque assistiu à antestreia de “Rabo de Peixe” no teatro Ribeira-grandense, dias antes da série nascer para o resto do mundo. Com ela, vieram recordes e um mar de opiniões sobre a direção do açoriano Augusto Fraga, a segunda produção nacional com o carimbo Netflix.

No canto de uma dessas ruas estreitas está o “América”, o videoclube da série onde os atores José Condessa, Helena Caldeira e André Leitão contracenam. Na vida real, foi um café que agora está fechado, tem a pintura desvanecida e esconde-se atrás de grades verdes. Do letreiro luminoso que o identifica na série, não resta nenhuma das letras da palavra “América”, aquela que já fez sonhar muitos habitantes das nove ilhas.

Entrar no “bairro do caranguejo”, como é conhecida a zona piscatória de Rabo de Peixe, é entrar num labirinto de ruas apertadas e divididas pelas coloridas fachadas das suas pequenas casas, teto de famílias numerosas. Ou são revestidas a azulejos, ou com tintas de tons vibrantes. Quase todas, sobre ou ao lado da porta de entrada, têm a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres ou de Nossa Senhora de Fátima. Outros santos, com exceção do Espírito Santo, a que se agarram as gentes de Rabo de Peixe são raros.

O centro de atividades de ocupação de tempos livres onde passa os dias fica a escassos metros do velho campo de futebol onde está escrito, em letras pretas e gastas, “Eu sou de Rabo de Peixe, mas não tenhas medo”. É a mais icónica frase de uma música do rapper nascido na vila, Sandro G., representado na série que soma expressões tipicamente micaelenses, ícones e hábitos insulares. Nesse mesmo campo de futebol, passam-se cenas da série que foi gravada em diferentes freguesias da ilha de São Miguel.

“Eu não gosto. Esta é a minha terra, tem o seu lado bom e o lado mau, mas não é como pintam. Dá-me uma impressão ver aquela série e muitas partes nem são em Rabo de Peixe” , diz Adelina, falando com as mãos e com os olhos esverdeados e expressivos. Nasceu, cresceu, vive e trabalha com crianças em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, a maior vila piscatória dos Açores e está convicta que a série que “vai perpetuar o preconceito” do lugar.

Subimos a rua do América e encontrámos um no café mais benfiquista da vila, o São Miguel. A fachada é encarnada e o interior também; o simbolismo das águias está em quase tudo. Lá dentro, vários clientes jogam dominó. Entra um novo, desconhecido de todos. “É a primeira vez que venho a Rabo de Peixe porque ouvi falar de uma novela e devido a essa novela vim conhecer”, confessa Fernando Silva, natural de Gaia, norte do país. “É uma zona agradável, turística, bem bonita. Estou contente, fiz um amigo porque é benfiquista, se fosse portista não lhe pagava o café”, conta a rir.

Rabo de Peixe estreou há duas semanas e já é a sétima produção em língua não inglesa mais vista da plataforma de vídeo mais famosa do mundo. Mesmo com muitas cenas e histórias gravadas fora dela, o nome Rabo de Peixe já começa a atrair turistas e curiosos. “Muitas pessoas têm vindo para Rabo de Peixe. Ontem esteve uma camioneta lá para baixo com aquilo tudo doido, só turistas”, conta Elisabete.

Elisabete Andrade abre as persianas verdes da janela da casa da sogra. Espreita o que se passa na rua. “Não gostei de ‘Rabo de Peixe’, estou a ser sincera. Eles falaram mal, não foi bem, de Rabo de Peixe. Fomos difamados pela boca deles” , conta ao Expresso, entre os pingos que a tempestade Óscar trazia à vila. Elisabete explicou que fecharam aquela rua ao trânsito, para as filmagens, inclusivamente em dias de chuva como este. E confessa que aquilo que mais a incomoda são os palavrões. “Eu disse ao meu homem que tive vergonha de ver aquilo ao pé dele, estou sendo sincera, e disse-lhe ‘apaga isso porque está aqui o meu filho pequenino’”.

Atrapalhado ao balcão, António Cabral lá tira dois cafés. Ambos transbordam, e entre sorrisos, justifica-se dizendo que a “máquina é nova” e “chegou hoje”. Ao Expresso, conta que têm aparecido mais “curiosos”, sim, mas não sabe se será efeito direto da Netflix. “Perguntam-me como foi, se foi verdade ou não, em que sítio foi, alguns fazem essas perguntas”, explica o proprietário do café no centro da freguesia.

Quando o veleiro com cerca de meia tonelada de cocaína que naufragou ao largo da ilha de São Miguel, em 2001, António estava emigrado nas Bermudas. “Na altura, o meu sobrinho queria pintar as linhas do campo de futebol com a coca. Havia um bocadinho de terra onde a gente jogava futebol e ele pegou num copo daquele pó e fez a pequena área, pensavam que era cal. Houve muita gente aí que ficou rica”, conta António. Quando perguntámos se a série era boa para a comunidade, respondeu com mais dois clientes que estavam ao balcão: “Não, há muita gente aqui revoltada com isso”. A opinião é partilhada por quase todos.

Ao descer o “bairro do caranguejo”, na linha que separa o cais do mar, ao maior porto dos Açores, acaba de chegar um barco depois de 14 horas de pesca. Seis pescadores separam, em caixas azuis, aquilo que conseguiram capturar: imperadores, vejas, peixe vermelho e mais uma ou outra espécie que calhou na linha. É difícil fazer com que falem publicamente sobre a série, mas todos falam ou já falaram dela entre si e com os pares. “É perigoso se eu começar a falar. Moro aqui há 50 anos e aquele filme é todo mentira. Isto agora só se fala de Rabo de Peixe e a gente é que paga tudo. Se fosse tudo igual a mim não deixava fazer um filme aqui” garante Nelson Cabral.

Enquanto organiza o pescado, e sempre em movimento, Luís Benevides conta que há 22 anos o tal veleiro carregado de cocaína encalhou perto da sua casa. “Do meu quintal vi o barco. A polícia foi ao meu quintal, eu é que não fui lá buscar nada. Agora só se fala mal de Rabo de Peixe, droga, droga, droga, e Rabo de Peixe é mais do que isso.”