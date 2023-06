“Temos de começar a falar de política e de partidos nas escolas”

A liderar um projeto recheado de jovens politicamente ativos, também Bruno Gonçalves não tem dúvidas a cerca desta proposta. “Sobre as quotas de jovens nos partidos, tenho a mesma posição que relativamente às [quotas para] mulheres e a minha resposta é firmemente sim. Foram as quotas que permitiram que hoje existam mais mulheres do que nunca no Parlamento português. Não acredito na tese de que antes as mulheres não estavam interessadas em política, o que acontece é que o sistema patriarcal dá uma forte presença aos homens”, explicou. Assim, também no caso dos mais jovens é preciso garantir-lhes “representação” nos “quadros de decisão” não só para os aproximar da política, como também para garantir “mudanças reformistas”. “ Quando os jovens têm acesso a lugares de decisão, eles implementam mudanças reformistas. Se olharmos para os jovens na bancada parlamentar do PS, por exemplo, vemos os avanços que deram em casos como a proposta para o fim das terapias de conversão, que afetam tantos jovens da comunidade LGBT+, ou nas questões do clima”.

Em conversa com o Expresso, a partir da América do Sul, o jovem socialista defende quotas para os jovens nas listas partidárias e apela aos partidos para uma maior aproximação à realidade juvenil. Além de um país profundamente insatisfeito , a sondagem ICS/ISCTE para o Expresso e para a SIC, divulgada no início de junho, mostrou a opinião das pessoas em relação a possíveis reformas políticas. Uma das que colecionou mais apoiantes (cerca de 67% tendencialmente a favor) foi a introdução de quotas para candidatos mais jovens nas listas partidárias.

Basta estar de olho atento para descobrir cada vez mais portugueses entre os cargos internacionais das mais variadas instituições. Neste mês de junho dois portugueses foram reeleitos para cargos de liderança internacional no campo das juventudes partidárias: Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, foi reconduzida como presidente da juventude do Partido Popular Europeu e Bruno Gonçalves, de 26 anos, foi eleito, no dia 24, para um segundo mandato como secretário-geral da União Internacional de Juventudes Socialistas (UISY) que agrega jovens de movimentos trabalhistas, socialistas e sociais-democratas de todo o mundo.

PS já deu o “exemplo”, mas é preciso fazer mais

Nesta matéria, Bruno Gonçalves considera que o seu partido tem “dado o exemplo” com a “maior bancada de jovens na AR”, mas é preciso ir mais longe. “O PS tem uma recomendação para inclusão de jovens nas listas de todas as estruturas federativas, liderada pelo primeiro-ministro. O próximo passo é incluir jovens nas listas em lugares elegíveis”. Esta sugestão do secretário-geral da IUSY passa pelo PS começar a incluir esta nova geração de candidatos nos primeiros lugares das listas – por norma, ocupados na sua maioria por membros do Governo – para conseguirem assento parlamentar. Mesmo sem este avanço, o jovem desafia partidos como o PSD e a Iniciativa Liberal a seguirem os passos dos socialistas e a incluírem esta “recomendação” nos seus partidos. “Tendo em mente que o objetivo final não são as quotas pelas quotas, mas as quotas pelos jovens e pela participação dos jovens na política”, resume.

Para lá desta medida, os partidos devem “ir ao encontro dos jovens” para aproximarem as novas gerações da política. “Os jovens estão a estudar ou a trabalhar e os partidos políticos não estão nem nas universidades nem nas empresas. Mais do que um acompanhamento pontual em tempo de eleições, é preciso um acompanhamento permanente [dos partidos]”. Outra das preocupações de Bruno Gonçalves está na “mobilização de jovens nos sindicatos”. “Portugal tem uma das taxas mais baixas de sindicalização de jovens o que é preocupante não só para os direitos laborais, mas também para a participação política dos jovens. Na Suécia, na Noruega ou na Finlândia, os jovens que estão nas estruturas sindicais influenciam a agenda laboral e económica dos partidos e não o contrário”. Para isso, seria necessária uma “mudança de paradigma” que, entre outros fatores, deveria incluir uma reforma no sistema educativo. “Nas escolas temos de começar a falar de política, de partidos e do funcionamento das instituições democráticas”.