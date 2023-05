Dois dias depois de estrear, “Rabo de Peixe” já está no top da Netflix em 11 países

"Rabo de Peixe", série portuguesa lançada pela Netflix esta sexta-feira (26), já chegou ao top das séries mais vistas da plataforma de streaming em 11 países, mostram os dados referentes a domingo (28).

De acordo com o portal FlixPatrol, que compila os dados dos topes mundiais das várias empresas do setor, a história passada nos Açores é líder do top em Portugal, e chega ao quarto lugar entre as séries mais vistas pelos subscritores do Luxemburgo e Espanha.

Outros países a colocar “Rabo de Peixe” na lista de preferências são as Baamas, Grécia, Itália, Malta, Polónia, Roménia, Suíça e Uruguai. Estes índices mostram uma estreia mais promissora do que a da primeira aposta nacional da plataforma, a série histórica “Glória”, que apenas conseguiu figurar nas listas de Portugal e Luxemburgo.