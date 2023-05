“Devemos ambicionar trabalhar para o mundo”: grande entrevista a José Condessa, um ator à procura do seu lugar (também lá fora)

T

ão cedo José Condessa não se vai esquecer deste mês de maio. Depois de ter sido escolhido por Pedro Almodóvar para “Strange Way of Life” — um western gay, curta-metragem não tão curta assim, de 40 minutos, que filmou em 2022 —, este é o mês em que vai pela primeira vez soltar os seus exuberantes caracóis na Croisette, para apresentar o trabalho ao lado de Ethan Hawke, Pedro Pascal e, claro, do próprio Almodóvar. É a 17 de maio. A curta-metragem chega às salas de cinema espanholas pouco depois, a 26, o mesmo dia em que a Netflix estreia em todo o mundo “Rabo de Peixe”, minissérie portuguesa de ficção inspirada na história real de um carregamento de cocaína que foi dar à costa em São Miguel, Açores. Eis o pretexto para uma conversa com o jovem ator que chegou a jogar a médio centro no Benfica, antes de uma lesão no tendão de Aquiles o empurrar de vez para a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Tinha 15 anos. Na década que passou, Condessa, que cumpre 26 anos em junho, fez teatro, novelas, séries e cinema.