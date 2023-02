Semana de 4 dias nas universidades: ideia “populista”? Já existe? Ou é mesmo preciso “reorganizar” o ensino?

Menos horas em sala de aula, usar novos métodos de ensino e dar espaço aos estudantes para ocupar um dia livre com outras atividades. Esta é a proposta da Federação Académica do Porto (FAP), que sugere um projeto–piloto de semana de quatro dias de aulas nas universidades já a partir do primeiro semestre do próximo ano letivo.

