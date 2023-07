Ambiente: uso de transportes está a aumentar em Lisboa e no Porto, mas o carro continua a liderar

Os transportes são dos principais responsáveis pelas emissões de gases com efeitos de estufa em Portugal e foram o setor onde as emissões mais cresceram entre 1990 e 2020. Para conseguir até 2030 reduzir em 55% as emissões, o país precisa de mudar a forma como os portugueses se deslocam diariamente para o trabalho ou para a escola, diminuindo o uso do automóvel. Mas na última década essa dependência aumentou.

Dois terços da população (66%) vão de carro para o trabalho ou para a escola, segundo os dados dos Censos 2021. E a percentagem é mais alta do que há dez anos (62%).