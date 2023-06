Estado "não está aberto" à privatização de 100% da TAP, diz secretário de Estado das Finanças

Embora não se alargue muito em declarações sobre a privatização que está em curso, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, ouvido esta sexta-feira, 2 de junho, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, afirma que a opção do Governo é "manter uma participação estratégica" na companhia aérea. “A orientação do Governo é que o processo seja conduzido em termos compatíveis com a manutenção de uma participação de cariz estratégico na própria empresa”, continuou.

"O nosso entendimento é que o Governo não está aberto à venda da totalidade do capital da TAP", esclareceu João Nuno Mendes, sem avançar detalhes.

Em relação ao tema, o governante defendeu que não há qualquer “engordar” da TAP para a venda, recusando que tenha havido uma sobrecapitalização da empresa. Isto porque dos 3,2 mil milhões de euros de contribuintes, a companhia ainda tem 700 milhões por receber, e ainda assim está já a avançar para a venda a privados. Mas recusa que seja uma ajuda ao comprador, defendendo que é a forma de esta ser sustentável.

“O processo de privatização só começa quando [o Governo] apresentar o decreto-lei, uma decisão que não está tomada”, frisou. Estão a ser dados passos na privatização da TAP pelo Governo, que queria concluir a venda ainda este ano. Está a ser feita a avaliação da companhia, por duas entidades financeiras independentes, cujo nome não foi divulgado. O objetivo é que o processo de avaliação esteja concluído antes do verão, altura em que será apresentado o caderno de encargos.

João Nuno Mendes é o membro do Governo que ficou responsável por acompanhar a privatização da TAP, ainda que a companhia aérea pertença à tutela do secretário de Estado do Tesouro, Pedro Rodrigues.

Governo “100% alheio” à contratação da Evercore

"Nunca foi pedido à TAP que contratasse a Evercore", assegura o secretário de Estado sobre a contratação de uma consultora que durante meses não foi contratualizada. O governante diz que o papel da gestão da companhia no âmbito deste dossiê não é determinante para a privatização da companhia.

A consultora Evercore está a trabalhar há mais de um ano com a TAP na preparação do processo de privatização. Um contrato ao qual o Ministério das Finanças é alheio, e que João Nuno Mendes assegura que só vincula a TAP.

"O governo é 100% alheio a essa decisão [de contratação da Evercore]", afirmou sem hesitar o secretário de Estado, quando questionado por Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, sobre a relação das Finanças com a Evercore, contrada pela gestão liderada por Christine Ourmières-Widener, que já tinha trabalhado com esta consultora quando esta esteve na presidência da Flybe. E diz mesmo: "é uma situação que não consigo compreender"

"O Ministério das Finanças não fez qualquer pedido à TAP nesse sentido [de contratar a Evercore]", precisou o governante. E, explicou, foi uma iniciativa da companhia no sentido de se prepararem para o processo de privatização.

A decisão de privatização da TAP, deixa claro, "será conduzida pelo Estado português e pela Parpública"."Os consultores serão decididos pelo Estado", acrescenta.

João Nuno Mendes admite que foram feitas um conjunto de reuniões com a Evercore, mas esclarece que nunca lhes perguntou se tinham um contrato.