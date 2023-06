Secretário de Estado das Finanças recusa ideia de que TAP tenha capital a mais para favorecer venda a privados

O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, rejeita a ideia, sugerida pelo deputado do PCP Bruno Dias, de que a TAP tenha sido capitalizada em excesso para que venha a favorecer o privado que vier a adquiri-la.

“Não julgo que a empresa esteja a ser sobrecapitalizada. Foi o suficiente para ser uma empresa sustentável. Não de opção política sobre a sua privatização”, respondeu o governante, que desde 2020 está no Ministério das Finanças, na sua audição desta sexta-feira, 2 de junho, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP. João Nuno Mendes é também coordenador do grupo que liderou as negociações com a Comissão Europeia de ajuda de emergência de Estado à companhia.

Segundo explicou o governante, a dívida líquida atual da TAP encontra-se nos 2,8 mil milhões de euros, com o resultado operacional (EBITDA, resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) a rondar os 700 milhões de euros. “Já começa a ser uma estrutura financeira mais razoável” do que a anterior à pandemia, frisou João Nuno Mendes.

Após a injeção dos 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes, os capitais próprios – a diferença entre o ativo, o que detém, e o passivo, o que deve, – fixaram-se em cerca de 400 milhões de euros. “Isto demonstra que não há uma sobrecapitalização”, defendeu João Nuno Mendes.

“O objetivo da Comissão Europeia na negociação era precisamente para que essa sobrecapitalização não acontecesse, mas que conseguisse resistir”, disse João Nuno Mendes, lembrando que “durante dez anos não se pode colocar mais um euro em matérias de ajudas do Estado” na companhia aérea.

Para João Nuno Mendes, a capitalização serviu apenas para dar sustentabilidade à empresa, já fragilizada e que precisou de apoio para enfrentar o “abalo” da pandemia, e não engordá-la para uma futura venda, segundo respondeu ao deputado do PCP Bruno Dias.

Reestruturação inevitável

Antigo presidente da Águas de Portugal, João Nuno Mendes subiu a secretário de Estado do Tesouro em junho de 2020, quando João Leão substituiu Mário Centeno como ministro das Finanças. Mas no mês anterior esteve a trabalhar já sobre o assunto TAP, integrando o grupo de trabalho para encontrar uma solução para as ajudas de Estado à companhia aérea, que, como referido pelo governante, tinha já uma situação financeira desequilibrada, devido ao excessivo endividamento, e precisava de ajuda para evitar “um cataclismo” devido à covid-19.

A ajuda seria um auxílio de emergência, para seis meses, que, não sendo reembolsado, obrigaria depois a um plano de reestruturação. Havia a “convicção” de que “o plano de reestruturação era inevitável” devido à “escassa base de capital da empresa”.

Quando integrou o Governo, João Nuno Mendes ficou como secretário de Estado das Finanças, pelo que aí não ficou com a tutela da TAP (que estava no Tesouro, com Miguel Cruz, ouvido na terça-feira na CPI). Nuno Mendes depois voltou a ter, durante oito meses, a tutela da TAP quando acumulou as Finanças e o Tesouro, já com Fernando Medina.