“Um cenário absolutamente caótico”: intervenções no metro de Lisboa causam transtornos no Campo Grande

Diariamente, Filipa Vitória entra no metro de Lisboa na Ameixoeira, com destino ao Campo Grande, onde passa da linha amarela para a linha verde de forma a chegar ao trabalho, na zona dos Anjos. Mas nesta terça-feira o percurso habitual teve de ser diferente: além da “muita dificuldade em entrar no metro” logo no início do trajeto, não conseguiu fazer o transbordo na estação do Campo Grande, onde encontrou um “caos”.

“Foi impossível porque o cais estava cheio, a escadaria estava cheia de gente. Um cenário absolutamente caótico. Pessoas a tentar apanhar o metro, pessoas a tentar subir a escada, outras a tentar ir-se embora e arranjar alternativas”, relata em conversa com o Expresso.

O problema são as obras. Desde terça-feira que a circulação do metro de Lisboa entre Telheiras e Campo Grande (linha verde) e entre Campo Grande e Cidade Universitária (linha amarela) está interrompida devido à realização de trabalhos na via férrea no âmbito da futura linha circular – situação que vai durar até 7 de julho. Além do fecho da estação de Telheiras, no sentido Odivelas - Campo Grande, na linha amarela, a circulação realiza-se apenas com três carruagens em ambos os sentidos, assim como na linha verde, no sentido Campo Grande - Cais do Sodré.

Filipa acabou por desistir e optar pelo autocarro, mas a situação não estava mais fácil. “Não fui a única a ter essa ideia. Estavam filas gigantescas para os autocarros. As pessoas estavam na fila e nem sequer percebiam se era na paragem correta porque as filas eram longuíssimas, nem sequer conseguíamos ver o fim”, conta. Perante este cenário, foi andando a pé e acabou por conseguir entrar num autocarro já na Avenida do Brasil, com direção à Praça do Chile.