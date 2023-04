Ligação do Metro de Lisboa entre Campo Grande e Cidade Universitária cortada durante dois meses

As obras do Metro de Lisboa vão deixar Telheiras sem metropolitano durante quase dois meses. Até 7 de Julho, a linha amarela estará cortada entre o Campo Grande e a Cidade Universitária.

O grande objetivo das obras que estão a ser levadas a cabo passa por criar uma linha circular que ligue a estação do Cais do Sodré ao Rato.

Períodos de cortes na circulação

Para estender o percurso da linha verde vão ser construídos dois novos viadutos no Campo Grande. As obras, nesta zona, vão causar interrupções na circulação do metro:

Entre, 15 e 26 de abril, a circulação na linha verde entre Alvalade e Telheiras vai ser suspensa.

No fim de semana de 29 e 30 de abril não vão ser possíveis deslocações entre a estação do Campo Grande e o Rato.

O período mais alargado de constrangimentos é de 2 de maio a 7 de julho. A circulação entre Telheiras, Campo Grande e Cidade Universitária vai ser interdita.

Apesar dos cortes de circulação, Carlos Moedas, autarca de Lisboa, garante que serão encontradas alternativas de forma a reforçar os serviços durante estes períodos.

O Metropolitano de Lisboa garante também que, durante estas alturas, a oferta de carruagens na linha verde vai ser maior. Prevê-se que a linha circular esteja pronta no final de 2024.