TAP: Alexandra Reis travou contratação da empresa do marido da CEO e levantou dúvidas à mudança de sede

Além disso, afirma ainda a gestora, era uma mudança penalizadora para os colaboradores da TAP, já que não se iria encontrar um sitio com uma cantina para tantas pessoas, e, acrescentou, o subsídio de refeições é baixo. Havia, explica ainda, a questão do estacionamento para 1200 pessoas.

E bloqueou a mudança da sede?, perguntou ainda o deputado da IL. "A certa altura, mostrei muitas e reservas sobre esse assunto", diz. E por várias razões: "A TAP paga zero pelo edifício [na Portela]. Mudar exigia pagar uma renda. E havia custos adicionais com obras".

"Nunca falei com a CEO sobre as propostas que uma empresa, Zamma, fez à TAP. E a CEO nunca fez nenhum comentário sobre isso", sublinhou na Comissão Parlamentar de Inquérito. "Em outubro foi feita uma proposta pela Zamma, e mantive a minha equipa de sobreaviso", conta aos deputados, em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal. E acrescenta: "Em dezembro de 2021 dei instruções muito claras: nenhuma adjudicação a essa empresa".

Alexandra Reis, a administradora da TAP que saiu com uma indemnização de 500 mil euros, depois de ser despedida, assegura que nunca falou com Christine Ourmières-Widener sobre a proposta da empresa de informática do marido da presidente, a Zamma. Contudo, manteve a sua equipa de sobreaviso para que não houvesse qualquer adjudicação.

Porque saiu? “Foi vontade da CEO”

Alexandra Reis diz que para ela não são claras as razões para a saída da TAP. Tem dúvidas.

“Não tenho dúvidas que foi a vontade da CEO. A CEO queria que eu saísse da empresa. Tenho dúvidas sobre os motivos. Não terá ficado para mim na altura. Tive oportunidade de ler o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, onde li divergências irreconciliáveis. Ontem [na audição da CEO], ouvi falar de reorganização, de perfil. Por isso, confesso que para mim não são claras as razões para a minha saída da TAP. Sempre tive uma relação cordial e de trabalho com todos os membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, que me parece normal que haja algumas diferenças de opiniões sobre alguns assuntos”, explicou-se longamente a ex-gestora da TAP, que esteve também na presidência da NAV e depois foi, por um mês, secretária de Estado do Tesouro.

Aliás, em relação às divergências foi além da compra de sede da TAP, do aumento de capital e da empresa do marido da presidente. “O sr deputado falou-me em três temas, provavelmente terá havido outros: a contratação de pessoas, o tema do procurement, que também era uma preocupação da CEO”.