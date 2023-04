Novos contratados pela TAP eram mais caros e alguns (franceses) "não escondiam" proximidade com Christine Ourmières-Widener

Alexandra Reis, antiga administradora da TAP, admite que se sentia desconfortável com a contração de novos diretores para a companhia, sob a liderança de Christine Ourmières-Widener, porque tinham um custo elevado, a maioria eram estrangeiros.

"Algumas pessoas não escondiam que tinham proximidade com a CEO [presidente da comissão executiva]. Penso que eram franceses", assegurou Alexandra Reis, ex-administradora da TAP, na audição na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em resposta ao deputado do PS, Hugo Costa.

Christine Ourmières-Widener veio para a presidência sem equipa, e com a comissão executiva já escolhida. Poucos meses depois foi noticiado que estava a contratar novos diretores e assessores para a TAP e que entre eles havia pessoas de que era próxima.

A antiga administradora da TAP já tinha admitido que tinha manifestado desconforto com as novas contratações de diretores que a presidente Christine Ourmières-Widener estava a fazer, sobretudo tendo em conta que na sequência do plano de reestruturação tinham saído muitos trabalhadores. E estavam a ser contratados muitos estrangeiros.

"Como havia muitos não portugueses a serem contratados, isso tinha custos extra para a TAP, com a mudança de casa [e outros extra]", adiantou. Em resposta a Hugo Costa, esclareceu que os novos contratados"vinham sobretudo do Reino Unido, França e uma pessoa, julgo, vinham da América do Sul".