Medina pediu à CEO da TAP para demitir-se antes de a despedir, Christine vai "repor a honra"

A justificação dada pelo Governo para o afastamento unilateral foi a auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, que considerou que a assinatura que deixou em fevereiro de 2022 no acordo para a saída da ex-gestora da TAP, Alexandra Reis, violou o Estatuto do Gestor Público.

A reunião antes da demissão

A surpresa da presidente executiva da TAP ao ver-se demitida de forma unilateral deveu-se ao facto de ter estado numa reunião com o ministro das Finanças, Fernando Medina, um dia antes. Nesse encontro, houve um pedido do governante: “Pediu-me para me demitir”, revelou.

“Durante a reunião, o ministro sugeriu que podia ser bom para a minha reputação demitir-me”, explicou.

“Demitir-me seria admitir que fiz algo mal. E não fiz nada mal”, justificou-se a CEO na sua audição, perante os deputados do inquérito parlamentar.

Foi uma reunião “muito difícil”, porque ouviu do ministro que os resultados da TAP eram “fenomenais”. “Mas, à vista da pressão de diferentes fontes, não havia opção para o Governo, não havia grande espaço para o mandato seguir em frente”, disse. Porém, nada foi confirmado, só no dia seguinte na conferência de imprensa. “Quando o ministro me questionou se me queria demitir, não disse que me ia afastar”, completou. No dia seguinte, foi isso que aconteceu.

Fernando Medina fez o pedido para a demissão em nome próprio de Christine Ourmières-Widener quando estava prestes a ser tornado público, um dia depois, que a IGF considerou que a CEO falhou perante o acionista Estado e que havia “responsabilidade financeira” a assumir, junto do Tribunal de Contas. Isto porque tinha assinado a indemnização de meio milhão de euros para que, um ano antes, em janeiro de 2022, Alexandra Reis deixasse a gestão da transportadora.