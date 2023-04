CEO da TAP compromete gestor financeiro, Pedro Nuno Santos e não vê "justa causa" para ser afastada: "Sou bode expiatório"

Foi com uma apresentação, com uma cronologia dos primeiros dias de janeiro de 2022, que Christine Ourmières-Widener, ladeada pelos seus advogados, se posicionou perante a comissão de inquérito à TAP. Com ela, a presidente executiva (CEO) da transportadora contrariou o gestor financeiro, Gonçalo Pires, comprometeu o ministério das Infraestruturas de Pedro Nuno Santos, sobretudo o secretário de Estado Hugo Mendes, e deixou farpas à gestão política agora feita por João Galamba e Fernando Medina. Considera-se “um bode expiatório”, numa “batalha política”.

Contraria Gonçalo Reis

Segundo a apresentação, a proposta de reorganização da comissão executiva, em que pretendia afastar Alexandra Reis, que considerava ter um “desalinhamento” com a estratégia para a TAP, foi feita a 18 de janeiro de 2022 e logo no dia seguinte informou o presidente da administração, Manuel Beja, e o administrador financeiro, Gonçalo Pires.

"A 19 de janeiro, enviei um e-mail para o Ministério das Infraestruturas sobre a reorganização. Ao mesmo tempo, informei o presidente do conselho de administração e o administrador financeiro", disse. “A 25 de janeiro o Ministério das Infraestruturas sugeriu que falasse com Alexandra Reis para ver se estaria disponível para sair em que condições. Informei deste encontro com presidente do conselho de administração e o CFO”, acrescentou.

Christine Ourmières-Widener afirmou que Gonçalo Pires "estava a par do projeto para a nova organização [após a atribuição dos cargos de Alexandra Reis] porque alguns das funções seriam para ele". A gestora salientou ainda que “estava a par da discussão sobre a saída de Alexandra Reis, mas não posso confirmar se estava ou não a par do montante [da indemnização]”.

Assegura ainda que teve mais do que uma conversa com o administrador financeiro, "porque temos mais do que uma mensagem trocada".

Afirmações que contrariam o que foi dito por Gonçalo Pires na semana passada, que disse ter sido sempre mantido afastado do processo de afastamento da sua colega, e que só soube poucos dias antes de ele se ter concretizado. Embora a CEO tenha sido afastada, o CFO continua em funções.

Ora, Alexandra Reis fechou o acordo para a sua saída, com a indemnização de meio milhão euros que a Inspeção-Geral das Finanças (IGF) acabou a classificar ilegal, já em fevereiro de 2022.

Christine e Manuel Beja foram os visados pela auditoria da IGF por terem sido quem assinou o acordo para a saída de Alexandra Reis, depois considerada indevida por violar o estatuto de gestor público. Aliás, enfrentam agora uma averiguação do Tribunal de Contas por isso mesmo.