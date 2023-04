Presidente da TAP reuniu-se com PS e Governo um dia antes de ir ao Parlamento em janeiro

A presidente da TAP, Christine Ourmières-Widener, esteve reunida com membros do grupo parlamentar do Partido Socialista e elementos do Governo um dia antes de ter ido ao Parlamento ser questionada, pela primeira vez, sobre a indemnização de 500 mil euros para que Alexandra Reis saísse da administração da empresa.

Esse encontro foi a 17 de janeiro, um dia antes da audição parlamentar em sede de comissão de Economia, segundo denunciou o deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco na audição desta terça-feira, 4 de abril, na comissão parlamentar de inquérito à TAP.

Christine Ourmières-Widener começou por não ter a certeza e pediu para consultar a sua agenda, onde acabou por encontrar as indicações de que a reunião teve lugar. Houve membros do grupo parlamentar, bem como elementos do governo “juniores”, ou seja, não governantes, mas chefes de gabinete e adjuntos, não só do Ministério das Infraestruturas como também dos Assuntos Parlamentares, segundo Bernardo Blanco. A CEO da TAP confirmou que não havia ministros nem secretários de Estado.

Recusa combinação de perguntas

Questionada pelo deputado liberal sobre se houve combinação de perguntas e respostas para a audição, Christine Ourmières-Widener recusou: “Não me lembro de qualquer combinação de perguntas, apenas respondi a questões sobre o processo”.

Nessa audição, a CEO da TAP acabou por nunca responder concretamente se a saída de Alexandra Reis tinha sido demitida ou se se tinha demitido (um ponto fulcral já que na altura ainda decorria a avaliação da Inspeção-Geral de Finanças que acabou por considerar o acordo para a saída como indevido).

Se o encontro era ético, a CEO escusou-se a responder a Bernardo Blanco. “Não fiz qualquer julgamento”.

Christine Ourmières-Widener diz que o encontro com o PS e elementos da equipa governamental foi recomendado pelo Ministério das Infraestruturas, não tendo ficado totalmente claro se partiu de Pedro Nuno Santos e da sua equipa, ou já de João Galamba, que em janeiro já tinha assumido a pasta.

Na sala, quando o deputado da IL falou, os deputados Carlos Pereira e Hugo Costa, do PS, pegaram nos telemóveis enquanto o tema era discutido.

PSD quer saber deputados

Ex-secretário de Estado não quis Marcelo como inimigo

Outro tema trazido pelo deputado liberal esteve ligado ao Presidente da República, por a TAP ter recebido um pedido de alteração de um voo em que estaria Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo relatou Bernardo Blanco, a CEO enviou um e-mail ao secretário de Estado das Infraestruturas em funções na altura, Hugo Mendes, da equipa de Pedro Nuno Santos, em que pedia a sua opinião em relação à resposta que deveria ser dada – o que pretendia responder era “não”.

Hugo Mendes terá respondido que seria preciso responder afirmativamente à mudança, porque Marcelo podia ser “incómodo”. “Não podemos perder o apoio político do Presidente. Ele é o nosso principal aliado político, mas pode transformar-se no nosso pior pesadelo”, citou o responsável. Christine Ourmières-Widener garantiu que o voo não foi alterado, e que o Presidente arranjou outra solução.

Hugo Mendes demitiu-se na sequência da indemnização de meio milhão a Alexandra Reis com base num acordo que foi considerado indevido pela Inspeção-Geral de Finanças. Na mesma altura, Pedro Nuno Santos demitiu-se de ministro das Infraestruturas.

Em relação a estes temas, a presidente executiva da TAP, demissionária mas ainda em funções, disse que a “pressão política faz parte do negócio”, mas não esperava que fosse tão intensa quando depois verificou. “Foi muito difícil”, qualificou, não só para si, mas para a equipa e para os trabalhadores “manter o foco no dia-a-dia”.

