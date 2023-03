Finanças dão luz verde ao acordo entre pilotos e TAP e abrem caminho para que greve na Páscoa seja desconvocada

O Ministério das Finanças aprovou o acordo entre os pilotos da TAP e a administração da companha aérea, o que deverá abrir caminho para que a greve convocada pelo Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC), avança a SIC esta segunda-feira, 27 de março.

O ministério liderado por Fernando Medina deu finalmente luz verde ao acordo, depois de duas semanas de impasse que levaram os pilotos a anunciar um pré-aviso de greve, na passada sexta-feira, para o período da Páscoa, entre 7 e 10 de abril, um dos mais relevantes no ano para as companhias aéreas.

O acordo entre as partes tinha sido aprovado há duas semanas pelo ministério que tutela a transportadora aérea intervencionada, o Ministério das Infraestruturas. Mas o silêncio de duas semanas do Ministério das Finanças, parte essencial para desbloquear o acordo, provocou frustração não só entre os pilotos mas também dentro do Governo, tal como o Expresso noticiou.

O acordo envolveu uma base alargada de interlocutores, tendo participado a administração agora cessante da TAP, liderada por Christine Ourmières-Widener, e o presidente executivo que se segue, Luís Rodrigues.

Depois da assembleia-geral do dia 24 de março, fonte do SPAC disse à Lusa que "a tutela não está a comprometer-se a assegurar este acordo com a nova gestão" da TAP, garantindo que "até o Governo ratificar a proposta mantemos a greve".