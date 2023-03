Alemanha e Bruxelas chegaram a acordo nos motores de combustão, que podem sobreviver depois de 2035: o que está em causa

A União Europeia (UE) queria que os carros com motores a combustão - isto é, movidos a combustíveis fósseis - deixassem de ser vendidos nos 27 a partir de 2035. Mesmo na reta final, já com as novas regras aprovadas pelo Parlamento Europeu em fevereiro, o culminar de um processo legislativo que implica o acordo prévio entre os países, a Alemanha deu o dito por não dito: sem consenso dentro do próprio Governo, pediu à Comissão Europeia que os carros movidos a combustíveis sintéticos fossem excluídos da meta de 2035. O que espoletou negociações de crise entre Berlim e Bruxelas.



Houve fumo branco este sábado, 25 de março, com o anúncio de um acordo entre a Alemanha e a Comissão Europeia, abrindo espaço à concessão exigida por Berlim: a de que os carros com motor de combustão movidos a eletrcombustíveis - um tipo de combustível sintético - possam continuar a circular pelas estradas além de 2035. A UE pretende alcançar a neutralidade carbónica em 2050.