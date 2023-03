TAP deverá apresentar um lucro próximo dos 30 milhões de euros mas sem declarações da presidente executiva à imprensa

Depois de a presidente executiva da TAP e de o administrador não executivo, Manuel Beja, terem sido afastados no passado dia 6 de março, na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, o governo não quis que Christine Ourmières-Widener apresentasse os resultados da companhia esta terça-feira, avançou a SIC Notícias.

Tratando-se de resultados que deverão ser positivos em cerca de 30 milhões de euros, seria vontade de Christine Ourmières-Widener apresentá-los em conferência de imprensa, como tem sido habitual nestas ocasiões. Mas as contas irão chegar via comunicado da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) às 7h, sem declarações à comunicação social.

A gestora, apanhada de surpresa pela exoneração, deverá manter-se no cargo até ao final do mês, Queria fazer a conferência de imprensa de apresentação dos resultados, e balanço do plano de reestruturação, mas o Ministério das Finanças não autorizou. Não obstante, Christine Ourmières-Widener, e o administrador financeiro, Gonçalo Pires, deverão apresentar os resultados em videoconferência, destinada a investidores e analistas, também na terça-feira.

O novo presidente executivo, Luís Rodrigues, só deverá entrar na companhia aérea depois de meados de abril.



TAP acompanha tendência positiva do setor

A confirmar-se o lucro de cerca de 30 milhões de euros em 2022, serão os primeiros resultados positivos desde 2017. O regresso ao lucro deve-se a uma combinação da forte procura, com a subida do preço dos bilhetes e do corte de custos com os trabalhadores. Em 2021, no rescaldo da pandemia, a TAP encerrou com um prejuízo de 1,6 mil milhões de euros, um valor recorde.

A tendência positiva de resultados da companhia portuguesa não será uma exçepção. A alemã Lufthansa, uma das potenciais candidatas à compra da TAP, registou um lucro de 791 milhões de euros em 2022, contra um prejuízo de 2,19 mil milhões de euros em 2021.Outro potencial candidato à TAP, o grupo Air France-KLM fechou 2022 com um lucro de 728 milhões de euros, e crescimento de 84,4% nas receitas, para os 26,39 mil milhões de euros.

Com a chegada ao lucro da TAP, aumentará a pressão para o fim dos cortes nos salários, que se situa atualmente nos 20%. Os sindicatos já avisaram que querem acabar com os cortes antes do final de 2024, como está previsto no plano.