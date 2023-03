Pilotos da Portugália desconvocam greve depois de a administração "reconhecer" as reivindicações

O SIPLA - Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas desconvocou a greve que tinha sido objeto de um pré-aviso para o período de 20 a 29 de março, avançando, em comunicado, que a direção geral da Portugália e a comissão executiva da empresa "reconheceram a justiça das reivindicações do SIPLA, atendendo no essencial às mesmas e aceitando-as como válidas".

O sindicato esclarece ainda que a direção da Portugália vinculou-se "no seio das negociações do acordo de empresa ainda em curso".

O pré-aviso de greve dos pilotos da Portugália para os dias 20 a 29 de março tinha sido avançado pelo SIPLA depois de os pilotos da Portugália terem tentado, sem sucesso, negociar com a administração da TAP. A chegada do novo diretor geral, Mário Chaves, no início de março permitiu abrir espaço para que houvesse um entendimento, um prolongamento das negociações, e a desconvocação da paralisação.

Neste momento com cortes salariais reduzidos a 20%, os mesmos que os restantes trabalhadores, os pilotos da Portugália estão a lutar para garantir que o próximo acordo de empresa anule os cortes aprovados no âmbito do plano de reestruturação. Está previsto que a redução de massa salarial negociada com Bruxelas se mantenha até ao final de 2024.

O SIPLA tem contestado a falta de atualização salarial, defendendo que a atual situação é incomportável. A massa salarial da Portugália (PGA), subsidiária da TAP SA, é hoje de 25 milhões de euros por ano, mais um milhão do que era em 2019, apesar de a companhia ter neste momento 250 pilotos, mais 80 do que no ano que antecedeu a pandemia. A PGA tem também mais aviões, passou dos 13 para os 19 Embraer.

A Portugália é responsável por cerca de 30% dos voos de médio curso do grupo TAP.