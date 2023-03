Pilotos da Portugália, do grupo TAP, reúnem-se com greve em cima da mesa

Com os cortes salariais reduzidos a 20%, os pilotos da Portugália querem garantir que o próximo acordo de empresa anula os cortes aprovados no âmbito do plano de reestruturação depois de este estar concluído no final de 2024. É uma meta que não têm conseguido atingir nas negociações que têm estado a ter com a administração da TAP. A atualização da tabela salarial em linha com os valores da inflação é outra das questões que estão a ser negociadas, até agora sem sucesso.

Sem conseguir chegar a um entendimento com a administração da TAP relativamente ao novo acordo de empresa, onde a matéria salarial é central, o SIPLA – Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas decidiu convocar uma assembleia geral para esta quarta-feira, 1 de março. Uma reunião onde serão decididas formas de luta. E a greve não está excluída.