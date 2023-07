Lucros aumentaram mais do que custos do trabalho na maioria dos países da OCDE, mas em Portugal foi ao contrário

A evolução dos custos do trabalho e dos lucros das empresas, e a sua relação com o atual surto inflacionista, tem marcado a atualidade e a discussão económica e é um dos temas em análise no Employment Outlook 2023, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), publicado esta terça-feira.

Conclusões? Entre o final de 2019, antes da crise pandémica, e o primeiro trimestre deste ano, os lucros cresceram mais do que os custos do trabalho na grande maioria dos países da OCDE. Mas Portugal é uma das exceções.

“Ao longo dos últimos três anos, os custos do trabalho por unidade do produto real (custos unitários do trabalho) aumentaram na maioria dos países da OCDE, já que o crescimento dos salários nominais excedeu o crescimento da produtividade”, lê-se no relatório. E explica que este indicador obtém-se dividindo a compensação dos trabalhadores pelo Produto Interno Bruto (PIB) real.

Ao mesmo tempo, as margens de lucro, medidas pelos lucros por unidade do produto real (lucros unitários, obtidos pela divisão do excedente operacional bruto pelo PIB real), "também cresceram na maioria dos países, indicando que, em termos agregados, as empresas foram capazes de aumentar os preços para além do incremento no custo do trabalho e de outros inputs”, aponta a OCDE.

De facto, “na maioria dos países, os lucros unitários subiram mais do que os custos unitários do trabalho em 2021 e 2022”, salienta a organização. Em concreto, em 24 dos 29 países analisados, os lucros cresceram mais do que os custos do trabalho entre o final de 2019 e o primeiro trimestre deste ano.