Afinal, os salários estão ou não a provocar inflação?

A década de 1970 ficou marcada pelo choque petrolífero, espoletando um processo inflacionista, ‘alimentado’ por um forte aumento dos salários em termos reais, visível num reforço da fatia dos salários no Produto Interno Bruto (PIB) na zona euro. Mas não foi assim na escalada dos preços da energia desde a reta final de 2021, que se acentuou após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 e só começou a inverter no final desse ano. Com os salários a cair em termos reais, têm sido os lucros das empresas a principal fonte das pressões internas sobre os preços. Só que, agora, com os salários a acelerar, os economistas avisam para o risco de persistência da inflação.