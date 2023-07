Mais 51 empresas subscrevem pacto para o emprego jovem, prometendo aumentar em 10% contratos sem termo

Arrancou com 50 empresas, em janeiro, mas são já 101 as subscritoras do “Pacto Mais e Melhores Empregos para os Jovens em Portugal”, uma iniciativa da Fundação José Neves, do Observatório do Emprego Jovem e da Organização Internacional do Trabalho para Portugal. No compromisso, selado em janeiro deste ano e que agora ganha 51 novos subscritores, os empregadores nacionais comprometem-se a aumentar em 14% o número de jovens contratados pelas empresas e em 10% os contratos sem termo, até 2026. O primeiro balanço do programa é apresentado esta segunda-feira, numa reunião de acompanhamento, ao início da tarde, que junta empresas, membros do Governo e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.