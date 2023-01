Não chega criar mais empregos, é preciso que sejam melhores: 50 empresas assinam pacto para emprego jovem

Farfetch, Bial, Bosch, Altice, Deloitte, Capgemini, EDP, Altri, Caixa Geral de Depósitos, Martifer, REN, Tranquilidade, Randstad, Egor, NOS, Navigator, Unilabs e muitas outras empresas compõem o lote inicial de subscritores do “Pacto Mais e Melhores Empregos para os Jovens em Portugal”, que é esta quinta-feira apresentado. Promovido pela Fundação José Neves, com o Alto Patrocínio do Presidente da República, este compromisso une o Governo, através da secretaria de Estado do Trabalho, e o tecido empresarial nacional em torno do objetivo de “operar uma mudança real no atual contexto de vulnerabilidade associado ao emprego dos jovens”. Ao Expresso, Carlos Oliveira, presidente executivo da Fundação José Neves, fala num “primeiro passo para uma mudança de paradigma” e garante que este pacto para o emprego criará “milhares de empregos no país, mas, sobretudo, melhores empregos".

