Registo de novos trabalhadores domésticos sobe 71% até junho

As alterações ao Código do Trabalho, e com elas a criminalização do trabalho não declarado, nomeadamente nos serviços domésticos, só entrou em vigor a 1 de maio. Mas, nas contas da Segurança Social (SS), há vários meses que o número de novos registos de profissionais não pára de aumentar.

Entre abril e maio deste ano, foram contabilizados 6004 novos registos de trabalhadores domésticos, o triplo dos contabilizados nos mesmos meses de 2022, indicam os dados fornecidos ao Expresso pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS). Até 16 de junho, o acumulado de novas inscrições nesta área de atividade era já de 11.257, um aumento de 71% face ao mesmo período do ano passado e que coloca o número de trabalhadores domésticos declarados à SS, pela primeira vez, em máximos desde 2013.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.