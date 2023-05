O desemprego aumenta e o emprego também. Como se explica?

Nos primeiros três meses de 2023 a taxa de desemprego aumentou em Portugal para 7,2%, mas o emprego também, levando a população empregada a aproximar-se novamente dos 5 milhões. Confuso? Podem os indicadores do emprego e do desemprego de um país aumentar em simultâneo? Podem. E no caso de Portugal são várias as explicações para este fenómeno, desde a redução do número de inativos, com o regresso de pessoas ao mercado de trabalho, até à entrada de trabalhadores estrangeiros no país.

Os dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o número de pessoas empregadas aumentou em 23,8 mil (0,5%). E os sectores do Turismo e da Construção foram aqueles que criaram mais postos de trabalho.