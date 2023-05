BCE revê regras salariais à medida que aumentam tensões internas com os sindicatos

As disputas salariais continuam no Banco Central Europeu. Depois de ter decidido aumentar os seus funcionários em 4% este ano, os trabalhadores lançaram um processo de discussão para a revisão das regras salariais, que passe a prever propostas de aumentos salariais semiautomáticos quando os preços subirem, noticia o “Financial Times”.

Os funcionários sindicalizados solicitaram a revisão depois de contestarem os aumentos salariais deste ano. Os 4% de atualização deste ano foi o dobro da meta de inflação do BCE (2%) e está em linha com o crescimento salarial em toda a zona do euro mas deixou os trabalhadores com um corte real no poder de compra, depois da inflação ter atingindo a média de 8,4% na zona do euro em 2022.

A disputa coloca o BCE numa posição incómoda depois de ter elevado novamente as taxas de juro na semana passada, por forma a controlar a inflação, enquanto diz aos trabalhadores que não vai aumentar os salários, escreve o Financial Times.

Carlos Bowles, vice-presidente do sindicato IPSO (que representa os funcionários do BCE), disse ao jornal que vai pedir “uma abordagem mais equilibrada” para definir os salários dos funcionários, como “a que está em vigor na Comissão Europeia”, onde os salários cresceram 6,9% este ano, com parte do aumento determinado por um mecanismo de ajuste automático projetado para manter o poder de compra relativo dos funcionários públicos em toda a Europa. Cerca de 2,5% do aumento também foi devido a um pagamento adiado de 2020.